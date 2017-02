Eesti laskesuusakoondise tänane ankrumees MMi segateatesõidus Kauri Kõiv hindas oma esitlust hindega kaks. Eesti koondis piirdus täna 25 riigi konkurentsis 21. kohaga ning ainsa trahviringi pidi meie nelikust läbima just Kõiv.

"Ma arvan, et hinne kaks viie palli süsteemis," ütles Kõiv otsekoheselt ja lisas: "Rada on väga kiire, mitte väga suurte tõusudega, aga kus peab kogu aeg töötama, pikka puhkamist ei ole. See teeb laskmise raskeks."

