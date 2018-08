KARM FOTO | Laskesuusatamise olümpiavõitja viskus treeningul kraavi ning torkas suusakepi jalast läbi

OS-guldhjälten Peppe Femling till sjukhus – fick stav genom benet https://t.co/FwSqraHrlv pic.twitter.com/BPfrXhTpTA — Sportbladet (@sportbladet) August 2, 2018





Eile õhtul tehti Femlingule operatsioon ning Rootsi laskesuusakoondise peatreeneri Wolfgang Pichleri sõnul eemaldati kepp mehe jalast edukalt, ent tuleb veel oodata, et näha, kas see põhjustas kahjustusi ka närvides või on tegu pelgalt lihasvigastusega.

Femling ise jäi raske olukorra juures positiivseks, postitades enne operatsiooni Instagrami lõbusa pildi, kus tõdes, et asi ei olnud tegelikult nii hull kui piltide pealt paistis.