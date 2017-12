Karjääri parima koha välja sõitnud Talihärm: püsti enam ei seisnud, aga märgid kukkusid!

Laskesuusatamise MK-etapil Hochfilzenis tegi karjääri parima võistluse Johanna Talihärm, kes tõusis jälitussõidus 45. kohalt 29.-ks.

Lamadestiirud puhaste paberitega läbinud Talihärm eksis mõlemas püstitiirus korra, kuid näitas päeva 11. sõiduaega ning tegi oma stardikohaga võrreldes korraliku tõusu.

"Päris hästi läks," rääkis Talihärm ERRile. Olgugi et tulemus ei olnud meeletu, siis arvestades, mis koha pealt ma startisin, läks päris hästi."

Hea sõiduaja juures kiitis Talihärm määrdemehi. "Mul olid täna üleplatsisuusad!"

Kahe puhta tiiru järel eksis 24-aastane sportlane kaks korda püstitiirudes. "Lasin 29. ja 30. kohal, mis on kohe pärast tõusu. Eks ma ise olin päris kapsas ka - päris korralikult tuli võidelda, et püsti püsida. Ma ei tea, kuidas ma need märgid alla sain!"