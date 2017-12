Kanada laskesuusatajad ei julge Venemaa MK-etapile minna: oleme saanud ähvardusi

Kanada laskesuusatajad kavatsevad märtsikuus toimuvat Tjumeni MK-etappi boikoteerida. Vahtralehemaa sportlased on viimastel nädalatel dopinguteemaliste sõnavõttude pärast saanud erinevaid ähvardusi.

"Ma olen dopinguvastase võitluse eest seisnud ja sellest sotsiaalmeedias palju rääkinud. Pean ütlema, et tunnen paljudele venelastele kaasa, kuid riiklikult toetatud dopinguvõtmise asjus ei saa vaikida. Nüüd tunnen, et mul endal pole turvaline Venemaale minna, kuna ma olen oma väljaütlemiste pärast ähvardusi saanud," ütles Rosanna Crawford Norra rahvusringhäälingule (NRK).

"On inimesi, kes ütlevad, et nad ei jõua mu Venemaale saabumist ära oodata. Nad ütlevad: "Eks näis, mis me sinuga siis teeme" või "Kes teab, mis teie proovidega võib juhtuda"."

Teine kanadalanna Julia Ransom lisas samuti, et ei julgeks Venemaal dopinguproovi anda. "Me kardame oma proovide pärast. On olnud ähvardusi, et nendega võidakse midagi teha. Ebakindlust lisab ka fakt, et Venemaa antidopingut pole WADA poolt veel heaks kiidetud. See võiks meie maine ja karjääri igaveseks rikkuda, kui keegi midagi proovidele teeks," sõnas Ransom.

Kanada laskesuusaliit teatas eile, et nemad oma sportlasi märtsikuus Venemaal Tjumenis toimuvale MK-etapile ei saada. Kuigi rahvusvaheline alaliit IBU on Venemaa laskesuusaliidu liikmelisuse peatanud, on see etapp endiselt hooaja kalendris.