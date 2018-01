Kalev Ermits avaldas kolm laskesuusatajat, kes võiksid olla Eesti tulevikutegijad

Kalev Ermits andis Anterselva MK-etapi eel IBU-le Periscope'is intervjuu, kus rääkis nii enda tegemistest kui ka peagi Otepääle jõudvast laskesuusatamise noorte ja juunioride MMist.

Kui eelmine hooaeg läks Ermitsal suuresti haiguse nahka, siis tänavune spordiaasta on alanud kenasti, ühelt MK-etapilt on kirjas isegi 14. koht.

"Seni on kõik läinud hästi, ma loodan, et ka olümpia õnnestub," sõnas Ermits, lisades samas, et PyeongChangi OM tema jaoks midagi väga erilist ei ole. "Tegelikult ei ole olümpia midagi erilist. See on võistlus nagu iga teine."

Otepääl toimuva suurvõistluse eel paluti Ermitsal nimetada ka noori Eesti laskesuusatajaid, kes võiksid tulevikus suuri tegusid teha.

"Kristo Siimer, Marten Aolaid, Robert Heldna," vastas Ermits väikese mõttepausi järel. "Loodan, et meil on ka tulevikus tegijaid."

Oma selle hooaja suureks eesmärgiks nimetas Ermits ühisstardiga sõitu pääsemise.

