Kahekordne olümpiavõitja sai kummalises autoavariis raskelt vigastada

Kahekordne laskesuusatamise olümpiavõitja, venelanna Olga Medvedtseva elas Venemaal Krasnojarskis üle raske liiklusõnnetuse.

Medvedtseva sai raskelt vigastada, kui teise auto küljest ära tulnud polt lendas läbi tema masina esiklaasi ja tabas venelanna pead, kirjutab ajaleht Ilta-Sanomat.

42-aastane venelanna viidi koheselt haiglasse, kus talle tehti operatsioon. Hetkel taastub Medvedtseva lõikusest intensiivraviosakonnas.

"Tema seisund on stabiilne. Medvedtseva on arstide hoole all ja ohtu tema elule ei ole," teatas Krasnojarski tervishoiuministeerium.

Medvedtseva autos olid ka tema endised koondisekaaslased Svetlana Sleptsova ja Olga Viluhhina, kuid nemad pääsesid õnnetusest vigastusteta.

Salt Lake City ja Vancouveri olümpial kulla võitnud Medvedtseva saavutas esikoha ka 2006. aasta Torino mängudel 15 km distantsil, kuid hiljem jäi ta positiivse dopinguproovi tõttu sellest kuldmedalist ilma.