Kahekordne maailmameister tegi elulooraamatus ootamatu paljastuse

Kahekordne laskesuusatamise maailmameister Gabriela Koukalova avalikustab täna ilmunud elulooraamatus, et on juba üle kümne aasta võidelnud tõsiste söömishäiretega.

28-aastase tšehhitari sõnul on raske haigus teda vaevanud viimased 11 aastat.

"Mul oli juba 17-aastaselt anoreksia ja buliimia, vahest mõlema kombinatsioon kokku. Ma ei taha seda enam varjata," teatas Koukalova Facebookis.

"Ma tean, et see jõuab ajakirjanduses pealkirjadesse, kuid arvan, et olen selleks valmis. Järgnevatel nädalatel vastan meeleldi meedia küsimustele ja ma leian, et selle kajastamine on hea. See tabu tuleb murda. Ma pühendan söömishäiretele oma elulooraamatus ühe peatüki," kirjutab Koukalova, kes süüdistab haiguse süvenemises mitut Tšehhi koondisega seotud inimest. Kõige enam aga treener Jindrich Sikolat, kes olevat teda "rasvaseks" kutsunud.

"Ma hakkasin ennast vihkama ja tegema asju, mida keegi ei teadnud. See oli traagiline. Sain arstidelt abi, kuid ma ikkagi kannatasin," lisab Koukalova avameelselt.

Treener Sikola laskesuusataja süüdistustega ei nõustu. "Ma ei mäleta seda ja ma ei arva, et olen tema haiguse põhjus," ütles treener Tšehhi ajakirjale Bleski.