Kadri Lehtla: see haigus võib istuda salaja su sees – lähed, gaas põhjas, aga pidurid on peal

Eesti kogenuim naislaskesuusataja Kadri Lehtla usub, et eelmisel hooajal teda seganud Epstein-Barri viirus on organismist kadunud.

„Hooaja ettevalmistust alustasin pisut hiljem, kuna tahtsin täielikult terveks saada ja mõned asjad üle mõelda. Rahulikult hakkasin juuni lõpust oma ettevalmistust üles kerima. Hästi on läinud. Siiamaani pole olnud ühtegi tõrget. Kõik koormustestid, mis oleme teinud iga kuue nädala tagant, on näidanud, et olen järjest trepist üles astunud. Kerge ootusärevus on, isegi väike põnevus. Pärast kahte aastat mustas augus istumist tahaks sealt välja saada,” rääkis täna Östersundi MK-etapil segateatesõidus startiv Kadri Lehtla.

Kas saaksid natuke valgustada, mis tervisemured sind häirisid? „Võin otse välja öelda, et see oli see kurikuulus Epstein-Barri viirus. See võib nii salaja su sees istuda, et sa ei saa ise aru ka, mis sul viga on. Et kuidagi, gaas põhjas, lähed, aga pidurid on peal,” selgitas Lehtla, kes loodab, et see kõik on seljataha jäetud. „Nüüd tunnen, et olen täielikult terve, verenäidud on seda näidanud, ka treeningud, enesetunne – kõik annavad positiivseid signaale.”

