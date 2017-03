Kadri Lehtla sai jälile probleemile, mis on teda pidurdanud mitu hooaega

Laskesuusataja Kadri Lehtla hooajale jättis jälje salakaval Epstein Barri viirus, mis põhjustab mononukleoosi.

Aastaid Eesti laskesuusatamise naiskonnas liidriks olnud Kadri Lehtla (31) hooaeg oli nukker. Ta ei jõudnud MK-sarjas punktikoha lähedalegi, parimaks jäi 69. koht. Hooaja lõppedes on ta viimaks saanud selgust, miks suusakiirus on oluliselt langenud.

„Minul sujusid kõik suvised treeningud Ilkka Luttuneniga peaaegu et ideaalselt. Talvel, kui võistlused hakkasid, tõusis stressi tase ning aktiveerus Epstein Barri viirus (EBV),“ avaldas Lehtla. „EBV toitub stressihormoonidest ja raskemetallidest. Näiteks raud, mida vere parandamiseks manustatakse. Väga suure tõenäosusega olen EBV-d põdenud juba mõnda aastat. Taastumine võtab aega parimal juhul kolm kuud, halvimal juhul rohkem kui aasta.“

Lehtla lisab, et koondise treeneri Luttuneni tööle ei saagi tänavuste tulemuste põhjal mingit objektiivset hinnangut anda, kuna paljud sportlased olid lihtsalt haiged. Ta ise on juhendajaga väga rahul. „Olen tema kui isiksuse, treeneri ja treeneri tööga väga rahul. Meie koondis ei ole eales veel nii põhjalikult analüüsiva ja absoluutselt kõigiga arvestava treeneriga koos töötanud,“ rääkis Lehtla. „Õnnetuseks on koondist tabanud ilmselt suurem epideemia. Ilkka on teinud kõik selleks, et meie koondis saaks abi, aga mõned haigused nõuavad pikemat taastumist. Viimased neli kuud on Ilkka meie pärast väga palju muretsenud ning rohkem tegelenud arstiabi otsimisega, nii Eestist kui Soomest. Ilmselgelt ei ole me terved ning enne kui üldse mingist treeningtöödest, võistlustest või tulemustest rääkida, peame terveks saama. Paljud sportlased ei teagi, et põevad Epstein Barri viirust ning otsivad vigu treeningutest. EBVd ei saa kindlaks teha tavaliste vereanalüüsidega.“