Kadri Lehtla ei anna alla: ta jätkab karjääri ja koostööd Eesti koondise eelmise peatreeneriga

Laskesuusataja Kadri Lehtla (32) ei kavatse ebaõnnestunud hooaja järel püssi ja suuski keldrisse viia, vaid otsib võimalusi madalseisust väljatulemiseks.

Aastaid Eesti naiskonnas selgeks esinumbriks olnud Lehtla tulemused jäid tänavu väga tagasihoidlikuks, MK-sarjas võistles ta vähe, parimaks jäi Annecy etapi sprindi 90. koht, IBU karikasarjas piirdus 34. ja 46. kohtadega. Naisel on viimastel hooaegadel olnud terviseprobleeme, mis on teda pidurdanud.

Sellise minoorse noodiga Lehtla, kes parematel päevadel on MK-etappidel mahtunud teise kümnesse, karjääri lõpetada ei soovi ning ta kavandab põhjalikke muutusi. „Jätkan täielikult uuenenud kava järgi ning minu personaalne treener on Ilkka Luttunen,” kinnitas Lehtla, et ehkki Ilkka Luttunen ei ole enam Eesti koondise peatreener, jätkab ta soomlase käe all. Lisaks aitab neid ka Luttuneni hea sõber Jarmo Riski.

Luttuneniga jätkab koostööd ka mullu Eesti parima laskesuusataja MK-sarjas 14. koha välja sõitnud Kalev Ermits.