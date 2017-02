Johanna Talihärm sai täna laskesuusatamise MMil 15 km tavadistantsil kahe trahviga 57. koha.

"Väga-väga kuum oli. Arvad küll, et teed talisporti, aga säh sulle. See oli esimene sõit, millega võib rahule jääda, aga on ka parandamisruumi," sõnas nii esimeses kui viimases tiirus viimasel lasul eksinud Talihärm.

Mis viimastel laskudel juhtus? "Esimeses oli enda äratõmme, natuke võib olla liigutasin õlga lasu ajal. Viimane püsti - eks see püstilaskmine selline punnitamine on, et oled juba üsna kapsas seal rajal," selgitas Talihärm.

Eelseisva naiste teatevõistluse kohta ütles Talihärm: "Olles väga optimistlik, tahan, et naiskond jõuaks finišisse. Ise loodan varupadruniteta pääseda."

