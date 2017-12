Järjekordsete Vene sportlaste tulemused olümpial tühistatud: patune oli ka kahekordne olümpiavõitja laskesuusatamises

Vene sportlaste Sotši olümpia tulemuste tühistamine jätkub: dopingureeglite rikkumise uurimise tulemusena on tühistatud kolme sportlase tulemused.

Viimased kolm nime, mille ROK on välja käinud, on laskesuusataja Olga Zaitseva ning murdmaasõitjad Julia Tšekaljova ja Anastassia Dotsenko. Sotšist tuli neist ainsana medalile Zaitseva, kes sai teatesõidus hõbeda. See oli temalt aga juba ära võetud - nimelt põrusid dopingukontrollis ka kaks tema naiskonnakaaslast. Nende asemel tõuseb teisele kohale Norra, neljandalt kohalt pronksile aga Tšehhi.

2015. aastal karjääri lõpetanud Zaitsevale jääb kappi kaks kuldmedalit Torino ja Vancouveri olümpia teatesõitudest, samuti Vancouveri hõbe ühisstardist.

Maha võeti ka kaks murdmaasuusatajat - ei Tšekaljova ega Dotsenko aga medalitele ei jõudnud.