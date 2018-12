Indrek Tobreluts: samm maailmale on lähemale astutud

Johanna Talihärma eest jäi see uks napilt suletuks, kui eestlanna lõpetas 63. positsioonil, kirjutab ERR Sport.

"Ilmastikuolud olid kõigi jaoks rasked, täna see kaks trahviringi ei olnud see, mis esimestel etappidel," kommenteeris võistlus Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile. "Tingimused olid tüdurkute jaoks rasked. Kindlasti näitas Oja head suusakiirust. Ta võttis mitu naist veel tugeva lõpuosaga ära. Samm maailmale on lähemale astutud."