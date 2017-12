Indrek Tobreluts: etapp läks korda, MK-punktid tulid

Laskesuusakoondise treener Indrek Tobreluts võttis Delfi ja Eesti Päevalehe palvel kokku Hochfilzeni MK-etapi.

Märkimisväärseimad kordaminekud olid Johanna Talihärma 29. koht jälitussõidus ja Roland Lessingu 31. koht sprindis. Täna peetud teatesõidus teenis meeskond 26 võistkonna konkurentsis soliidse 13. koha, naiskond ei jõudnud aga taas finišisse, sest liidrid tegid ringi sisse juba kolmandas vahetuses. Nüüdseks pole naiskond teatesõidus finišisse jõudnud juba kaks ja pool aastat.

„Kui väikesest võistkonnast keegi MK-punktidele jõuab, võib etapi kordaläinuks lugeda,” kommenteeris Tobreluts. „Seekord said Johanna ja Roland sellega hakkama, esimene jälituses, teine sprindis. Kalevi (Ermitsa) ja Rene (Zahkna) sprint ei õnnestunud, põhjuseid peaksid mehed ise kommenteerima. Sõit ei kulgenud hästi esimestest meetritest peale. Ei usu, et asi oleks funktsionaalses seisundis. See ei saa nii palju kõikuda. Täna tegi Rene ju teatesõidus supersõidu. Võibolla oli asi suusas, võibolla mindi alt määrdevalikuga. Kindlat vastu ei ole, see on spekuleerimine, mehed ise teavad ilmselt kõige paremini.”

Kuidas Talihärm ühtäkki jälitussõidus päeva 11. suusaaega näitas? „Ta on läinud sõit-sõidult paremaks. Oli ette teada, et mandrivahetusest taastumine võtab aega. Seda esiteks, loomulikult tegid määrdemeistrid väga head tööd ja panid kümnesse. Kõik need asjad kokku. Loomulikult oli see positiivne üllatus. Tema puhul saab parandada tiirude läbimise aega. Näiteks võrreldes Tuuliga (Tomingas) oli ta 50 sekundit aeglasem. Aga Johanna pole praegu laskmise osas väga kindel, seega oli see õige otsus võtta endale see ekstra aeg ja teha veatu sooritus.”

Kuidas on seis naiste olümpiakohtadega? „Kvalifitseerumise pingeridasid jooksvalt kuskilt üleval ei ole. Aga niisama jälgides ja võrreldes nende naistega, kellel veel kohta ei ole, on Johannal hea seis. Tema peaks küll praeguse seisuga kindlalt olümpiale pääsema. Aga tõde selgub pärast kuuendat etappi, praegu pole midagi kindlat.”

Järgmisele etapile Prantsusmaale Annecysse lähevad meestest Lessing, Zahkna ja Ermits, naistest Tomingas, Talihärm ja Kadri Lehtla. MK-sarjas debüüdi teinud Regina Oja keskendub vahepeal treeningutele. Kui lumeolud lubavad, siis selgitatakse 28. ja 29. detsembril Eesti meistrid.