Laskesuusatamise koondis mullu sügisel enne hooaega. Senine hooaeg on kulgenud äärmiselt nukralt: MK-sarjas on 40 parema ehk punktisaajate sekka suutnud korra murda ainult Kauri Kõiv (paremalt teine). Foto: Andres Putting

Eesti laskesuusatajate juhendaja ütleb, et pole veel saanud oma ideid ellu viima hakata.

Järgmisel neljapäeval panevad laskesuusatajad Austrias Hochfilzenis lumilauad alla ja püssid palge, sest algab jaht 11 MM-tiitlile. Milline on Eesti koondise seis ja reaalsed lootused? Eriti kui arvestada, et senine hooaeg on kulgenud äärmiselt nukralt: MK-sarjas on 40 parema ehk punktisaajate sekka suutnud korra murda ainult Kauri Kõiv, kellele kuulus detsembri esimesel päeval Östersundis 21. koht.

„Teadsime, et kerge ei saa olema. Ei oodanud ega soovinudki seda. Esimene aasta on alati raske – sa ei tea inimesi, tavasid, süsteeme, kultuuri, võimalusi veel piisavalt täpselt. Muutused toimuvad alati aeglaselt, kolme kuni viie aastaga. Aga meie teele on tulnud ootamatusi, millega kuidagi ei osanud arvestada,” ütleb mullu aprillist Indrek Tobrelutsuga koondise treenimise eest vastutav soomlane Ilkka Luttunen.