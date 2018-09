IBU karikasari toob Tehvandile esmakordselt supersprindi

Alates augustist IBU karikasarja võistlusdirektori ametit pidav Kristjan Oja kinnitab, et Otepää on võistlusteks valmis. “Peamiseks ülesandeks oli veenduda, et Tehvandi on uueks võistlusformaadiks valmis, supersprindis pole Eestis varem mõõtu võetud,” räägib kodustel radadel inspekteerinud Oja. “Otepää rada on väga huvitav ja staadionilt hästi jälgitav - mugav nii pealtvaatajatele kui ka treeneritele,” lausub ta. Oja lisas, et on hea näha, et korraldustiimil on kõik kontrolli all. “Hea meel on kodus olla ja näha, et asjad on kontrolli all. Korralduskomitee on teinud head tööd ja mina võin küll öelda, et mul on Otepää etapi osas kindel tunne,” lisas IBU karikasarja võistlusdirektor Oja.

IBU Laskesuusatamise IBU karikasari leiab Tehvandil aset 1. – 2. märtsini. Mõõtu võetakse nii sprindidistantsidel kui ka supersprindis.