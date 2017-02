Laskesuusatamise maailmameistrivõistluste eelõhtul peeti Austrias Hochfilzenis rahvusvahelise laskesuusatamise föderatsiooni (IBU) erakorraline kongress, kus arutlusel oli mitu väga teravat teemat.

Otseselt või kaudselt olid kõik arutelud seotud dopinguga.

Esiteks läks enamuse toetusel läbi ettepanek, et dopinguga vahele jäänud sportlast peab saama karistada kuni 8-aastase võistluskeeluga. Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) koodeks näeb ette kuni 4-aastast karistust, aga laskesuusatajate arvates pole see piisav. Kongress toetas rangemale karistusele üleminekut, kuid see peab saama veel WADA heakskiidu.

Lisaks saab tulevikus dopinguga vahele jäänud sportlase rahvuslikku alaliitu karistada kuni ühe miljoni euro suuruse rahalise trahviga ja riigilt võetakse ära või vähendatakse tiitlivõistluste ning MK-etappide stardikvoote.

WADA kaastöötaja Richard McLareni dopinguraporti valguses anti Venemaale suuremeelne võimalus ise loobuda 2021. aasta laskesuusatamise MM-i korraldusõigusest. Järelemõtlemise aega anti kuni 24. veebruarini. Maailmameistrivõistlused toimuvad praeguse seisuga Tjumenis.