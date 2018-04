Hooaja parimaks valitud Talihärm: aasta oli edukas eelkõige suusakiiruse osas

Eile tõmbasid Eesti laskesuusatajad Tallinna Teletornis 2017/18 hooajale joone alla. Hooaja parimateks tituleeriti MK-sarjas korra 14. koha teeninud Kalev Ermits ning olümpial meie laskesuusatajate parima tulemuse ehk 22. koha välja sõitnud Johanna Talihärm.

“See on minu jaoks ikka suur asi, võib rahul olla küll,” on Ermits Eesti parima meeslaskesuusataja tiitli üle õnnelik.

“Selle hooaja tipphetk on kindlasti Prantsusmaal toimunud sprint, kus sain 14. koha,” meenutab noormees tänavuse hooaja kõige eredamat hetke. “Eriti hästi on meeles just see viimane ring, kui sain rajalt infot, et olen kõrges mängus sees - see on ikka väga hea tunne. Suusk oli super, ise olin tegelikult juba täiesti tühi, aga ikka leidsin seda energiat, et lõpuni pingutada. See emotsioon, mida viimane ring pakkus - keha enam ei jaksa, kuid pea annab mõista, et 10. koht on nii lähedal. See on hea tunne, kuid seda tuleb veel harva ette, tahaks rohkem,” rääkis ta.

Talihärma jaoks on tänavune aasta juba kolmas, mil ta Eesti parima naislaskesuusataja tiitli võitis ning oma hooajaga jääb sportlane rahule. “Hooaeg oli minu jaoks edukas eelkõige suusakiiruse osas, sellega jään kindlasti rahule. Eesmärk oli jõuda jälitustesse ja teenida punktikohti ning mõne erandiga see ka õnnestus. Vaid ühel korral jäin oma eesmärgist tahapoole, kolmel korral aga ületasin selle korralikult, olles olümpial 22. ja 26. ning Hochfilzenis 29,” analüüsis Talihärm.