Hõbeda võitnud Eveli Saue muretseb Eesti laskesuusatamise pärast: "Proffidel on pikk hooaeg selja taga, aga sellegipoolest..."

Haanjas toimunud Eesti laskesuusatamise meistrivõistlustel tuli täna 15 km individuaaldistantsil hõbemedalile 2012. aastal profikarjääri lõpetanud Eveli Saue, kes kaotas kolme möödalasu juures võitjale Meril Beilmannile vaid 55,2 sekundit.

Eesti meistriks kroonitud Beilmann tegi kaks möödalasku viimases neljandas tiirus, Saue eksis korra esimeses ja kaks korda viimases tiirus. Neli möödalasku teinud Grete Gaim kaotas komandana võitjale täpselt poolteist minutit.

Saue ja Gaimi selja taha jäid veel Regina Oja (6 trahviminutit, +2.37,8), Susan Külm (3; +3.29,3) ning Mari Uha (12; +12.27,9).

Kui kõik oleks võrdselt trahviminuteid kogunud, oleks puhtalt sõidukiiruse poolest meistriks kroonitud Oja (49.22,2), Gaim oleks saanud hõbeda (50.14,4) ja Saue pronksi (50.39,6). Beilmanni sõiduaeg oli paremuselt neljas (50.44,4).

"Pigem oli see üllatus, aga eks natuke paneb Eesti laskesuusatamise pärast muretsema ka," tunnistas Saue Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Selge on see, et ka lähtepositsioonid olid teised. Paljudel ei libisenud suusad ja pikad hooajad on selja taga, aga sellegipoolest... Enne starti mõtlesin, et kui alla kahe minuti kaotan, oleks väga hea. Läks paremini ja sain üllatavalt hästi märkidele pihta ka!"

Saue on sel talvel murdmaarajal treeninud täpselt nii palju kui Eestis lund on jagunud, laskma sattunud aga vaid korra. Tänase edu paneb ta lisaks heale libisemisele ka sobiva raja arvele. "Haanja rada on suhteliselt lauge. Rada oli natuke pehmem ja nõudis head suusavalitsemist, mis on mul suhteliselt tugev külg. Teistel tüdrukutel polnud piisavalt toorest jõudu, et suurt vahet sisse sõita. Oleks võistlus toimunud maailmakarika tasemel rajal, oleksid asjad veits teised olnud," arvas ta.