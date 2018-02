Grete Gaim: olen kahe jalaga maas ja üritan järgmise olümpiani

2012. aasta laskesuusatamise juunioride maailmameister Grete Gaim ütles ETV "Ringvaate" saatele, et üritab pingutada järgmise olümpiani.

"Mul on kindlasti kahju. Õige sportlasena muudmoodi mõelda ei saakski," sõnas Gaim Pyeongchangi olümpiakoondisest välja jäämise kohta. "Aga samas saan aru ka hetkeseisudest ja viimastest aastatest. Olen kahe jalaga maa peal ja lihtsalt üritan järgmise olümpiani."

24-aastane Gaim tunnistas, et üleminek juunioride east täiskasvanute maailma pole talle kerge olnud: "Minu jaoks see kindlasti kõige lihtsamalt ei kujunenud. Esimesed aastad pärast juunioreid oli natuke lubavam, aga siis tulid erinevad terviseprobleemid ning viimased aastad on see asi natuke raskem olnud."

Gaimi sõnul tulebki kõigepealt tervis korda saada. "Sellega olen just viimasel aastal eriti palju tegelenud ja see on paremaks saanud. Muidugi tahtejõud ja motivatsioon ning sportlase enda unistused: minu mõtted ja soovid. See on minu elu, mida tahan ja teen.