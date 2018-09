Grete Gaim ja Martin Remmelg tulid suvebiatlonis Eesti meistriks

Ajaga 25.53 võttis Rene Zahkna ja Kalev Ermitsa ees meeste 10km sprindistantsi võidu Martin Remmelg, kellel kahe tiiru peale kokku tuli vaid üks eksimus (1+0). Teiseks tulnud Zahkna eksis kokku kolmel lasul (2+1) ja pidi leppima 17-sekundilise kaotusega. Poodiumi kolmanda astme hõivas Ermits (+1.07; 3+1).

Tänasest võidust näeb Remmelg eelkõige tagasisidet oma treeningutele. “Ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt. Kuigi suviste võistluste pealt on keeruline suuri järeldusi teha, siis saab öelda, et koondise tase on küllaltki ühtlane,” sõnas Remmelg.

Tänase osas peab Remmelg selgelt oma edu pandiks laskmist: “Kui protokolli vaadata, siis on näha, et valdav enamus lasi kolm ja enam trahvi. Kindlasti oli laskmine täna minu trumbiks."

Homme toimuvad Otepääl Tehvandil jälitussõidud. Avastart antakse kell 10.15.