FOTOREPORTAAŽ: Päev olümpiahooajaks valmistuva laskesuusakoondisega!

Ajal, mil Eestis kallab ainult vihma ja taevas on kaetud paksu pilvekihiga, resideerusid ja treenisid meie laskesuusatajad üle tuhande kilomeetri põhjapool, Olosel. Tõeline talvevõlumaa on üks parimaid kohti Euroopas, kus valmistuda ees ootavaks olümpiahooajaks! Siin saime ka võimaluse veeta päeva meie sportlastega ning jäädvustada nende tegemisi viimases hooajaeelses laagris.

Foto: Hendrik Osula

Olose suusaküla koosneb kümnetest majakestest, mis majutavad alates oktoobrist kuni novembri keskpaigani maailma talispordi paremikku. Tegu on ühe esimese piirkonnaga Euroopas, mis ei asu kõrgmäestikus, kus lumi maha tuleb. Sestap on siia tekitatud ka suurepärased treeningtingimused kümnete kilomeetrite pikkuste suusaradade, lasketiiru ja mäetõstukitega. Eesti laskesuusakoondis on Olosel käinud mõne erandiga viimased paarkümmend aastat.

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Koondise käsutuses on üks pikem maja, mis on jaotatud nelja osasse. Iga osa mahutab 5 inimest. Hommik algab sportlaste jaoks kiire hommikusöögi ja treeninguga. Päeval, mil me sportlaste tegemisi jälgisime, ootas suurt osa koondisest ees vähemalt kolmetunnine rahulik suusatrenn.

Foto: Hendrik Osula Olosel on treenimas mitmete suurte riikide suusa- ja laskesuusakoondised. Lisaks meie laskesuusatajatele on kohal ka Team Haanja liikmed, kuid ka näiteks Aleksander Poltaranin Kasahstanist, keda aitab treenida Andrus Veerpalu.

Foto: Hendrik Osula Ajal, kui suur osa koondisest hommikusele ringile suundub, on aga määrdetiimil juba paar tundi käed-jalad tööd täis olnud. Ette on valmistatud mitukümmend paari suuski, kuna kaks sportlast on osa võtmas esimese lume võistlustest. Tänu värskele lumele on kolmeliikmelise määrdetiimi töö vägagi keeruline. Suuskade testimisel tuleb appi ka suurepärase tunnetusega Indrek Tobreluts, kes veel paar aastat tagasi alles radadel teistega rinda pistis!

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Kauri Kõivu kõrval võistlusrajale suunduv Kalev Ermits arutab koos määrdetiimi juhi Kaarel Kuusikuga suusavalikut.



Foto: Hendrik Osula Esimese lume võistlused pole selgelt taseme ega korraldusliku poole poolest võrreldavad ei maailmakarikaetappide ega IBU karikasarja omadega, kuid sportlaste jaoks on need ikka oluliseks kohaks, kus võistlussituatsioonis vormi testida. Seekord on distantsiks 15km vabatehnikas.



Foto: Hendrik Osula Meie mehed stardivad üksteise järel ja suhteliselt stardinimekirja alguses. Põhjus selleks peitub selles, et laskesuusatajatel puuduvad FIS punktid, mille järgi stardinimekiri paika pannakse.



Foto: Hendrik Osula Võistlus läbi, jõuab korraliku tulemusega lõpetanud Kalev tagasi omade maja juurde. Samal ajal on ka ülejäänud sportlased trennist tagasi jõudmas.

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Toas ootavad korralikult ära pandud relvad õhtust trenni, mil keskendutakse rohkem laskmisele.

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Tipp-sportlase elus mängib väga olulist rolli toitumine. Võiks arvata, et koondisel on omad kokad, kes trennist tulevatele atleetidele toidu valmis teevad, kuid on tavapärane praktika, et laagrites teevad süüa ka sportlased ise. Seda nii Eesti kui ka teiste koondiste puhul. Sel korral Olosel kokka kaasas polnudki ning köögitoimkonna ülesanded roteerusid päevast-päeva ning iga majake valis ise oma menüü.

Foto: Hendrik Osula Meestekoondise majas on trennist esimesena tagasi Rene Zahkna, kelle kord on ka lõunasöök valmistada. Koondisekaaslaste sõnul pole Rene näol tegemist just suurima kokandusvirtuoosiga, mida iseloomustab ka tõik, et noormehe esimeses treeninglaagris valmistatud puder läks äraviskamisele. Hommikusöök oli lihtsalt liialt ülesoolatud. Nüüd laagreid hiljem on ka Rene toidutegemise käppa saanud ning pasta on tulelele pandud.

Foto: Hendrik Osula

Peakoka käe all valmib pasta bolognese kastmes.

Foto: Hendrik Osula Martin Remmelg, kes hommikul kerge külmetushaiguse tõttu natukene kergema trenni tegi, teeb kaminasse tuld. Väljas on ikkagi viis külmakraadi!

Foto: Hendrik Osula Tulenevalt valule jalas jätab Kauri Kõiv võistluse seekord pooleli.

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Elutuppa on maha pandud matt, millel sportlased kordamööda venitusharjutusi teevad. Ruumi palju ei ole. Peale ühise köögi ja elutoa on majas kaks kahekohalist magamistuba ja üks magamisase poolkorrusel, kuhu viib järsk trepp. Lisaks on olemas vannituba ja saun.

Foto: Hendrik Osula Trennijärgselt teeb koondise arst Taivo Väärsi sportlastele tiiru peale ja kontrollib väiksemaid kaebusi.

Foto: Hendrik Osula Üle toa kõlab telefonikõlaritest playlist, mis koosneb suuresti Eesti estraadiklassikast. Laual paistab silma aga ka koondise "veterani" Roland Lessingu mitte-nii-nutikas kõnemasin.



Foto: Hendrik Osula Ühel hetkel võtab söögitegemist isegi koolis õppinud Kalev Renelt juhtimise üle. Tekib kartus, et ehk ei jõuagi lõunasöök lauale!

Foto: Hendrik Osula Õpitud käega kurnab ta lõpuks spagetid ja mehed istuvad lauda!

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Samal ajal on paar maja edasi koondise naispool oma lõunat lõpetamas.

Foto: Hendrik Osula Kui meeste laual oli vaid pasta koos kastmega, siis naiste lõuna kõrval on ka kausitäis värvilist salatit.

Foto: Hendrik Osula Muusika kõlab ka siin, aga tundub, et neiud on valmistunud paremini, võttes kaasa ka kõlari!

Foto: Hendrik Osula Foto: Hendrik Osula Pärast lõunapausi on järgmise trennini paar tunnikest aega. Kes kuidas seda veedab - magades, lugedes ajakirja, või tutvudes, mis internetis uuemat on toimumas!

Foto: Hendrik Osula

Jalanõude kapp on kirev - valikut on igaks ilmaks!

Foto: Hendrik Osula



Foto: Hendrik Osula Õhtune treening algab kell 16. Tunnike enne seda hakkab Lapimaal päike aga juba loojuma, pakkudes tõeliselt ilusaid vaateid!

Foto: Hendrik Osula Olose keskuse lasketiir asub keset metsa, raja keskel. Otseteed pidi on see meie sportlaste majast umbes 500 meetri kaugusel, mööda suusarada on sinna aga umbes kilomeeter. Tiir asub otse mäe külje all ning on sestap suhteliselt raskete tingimustega. Näha on, kuidas loojangu ajal külm õhumass üle mäe tuleb, tekitades tiirus tugeva tuule!

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Tiiru juures on paar pisikest hütti, milledest ühes valmistavad määrdemehed trenniks suuski ette. Üheks taustajõudude liikmeks on ka mõned aastad tagasi murdmakoondisega MK-etappidel punkte kogunud Eeri Vahtra.

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula



Foto: Hendrik Osula Umbes 15 minutit enne trenni algust jõuab kohale lasketreener Indrek, kes sätib püsti oma binokli, et trenni käigus märklaudade tabamist paremini jälgida.

Foto: Hendrik Osula Lisaks sätib ta maha ka matid - igale sportlasele üks.

Foto: Hendrik Osula

Sportlastest esimesena on kohal noor koondislane Regina Oja, kes jõuab enne teiste saabumist juba pealelaskmisega lõpetada!

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula Õhtuse treeningu eesmärgiks on harjutada varupadruni kasutamist. Selleks laetakse salve neli padrunit, et igal juhul tuleks kasutusele võtta ka lisapadrun. Nii lastakse mitu tiiru kiirelt järjest, tehes vahele kõigest paarisaja meetrise ringi tiiru ligidal.

Foto: Hendrik Osula Kõike seda jälgib pikksilma abil lasketreener Tobreluts, kes jooksvalt sportlaste laskmist korrigeerib.

Foto: Hendrik Osula Pärast nelja ringi tiirus suunduvad sportlased pisut pikemale ringile, jättes relvad tiiru.

Foto: Hendrik Osula Foto: Hendrik Osula Ajal, mil atleedid rajal trenni teevad, lõpetab määrdetiim oma päeva. Puhastatakse kasutamata suusad ära ja pakitakse asjad kokku.

Foto: Hendrik Osula Lisaks täiskasvanute koondisele teeb tiirus trenni ka noortekoondis.

Foto: Hendrik Osula Viimastega treenib koos ka selle hooaja algusest üksi treeninud Grete Gaim, kes kogub vormi ja hoogu, et taas täiskasvanute hulgas läbi lüüa.



Foto: Hendrik Osula



Foto: Hendrik Osula Veel mõned kiired ringid tiirus ja rajal ning pooleteisetunnine õhtune treening hakkab lõppema.

Foto: Hendrik Osula Tagasi "kodus", valmistab treenerite majas elav kuues meestekoondislane Johan Talihärm õhtusööki. Tänu väikesele külmetushaigusele ei teinud ta tol päeval treeningutel kaasa.

Foto: Hendrik Osula Pärast trenni teeb koondise massöör Keio Kits vajadusel sportlastele massaaži. Laual on koha sisse võtnud koondise noorim liige Susan Külm, kes treeningul pisut jalga venitas.

Foto: Hendrik Osula Väikest abi saab ka hommikul jalakrambiga vaevelnud Kauri.

Foto: Hendrik Osula Umbes 18.30 kogunevad sportlased taas söögilaua taha. Meestekoondise õhtusöök on seekord eriti rikkalik - ahjulõhe kartulipudruga ja magustoiduks kohupiimakreem moosiga!