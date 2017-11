FOTOD | Johanna Talihärm: olin šokis, kui treeneri vuntse nägin. Loodan, et need kaovad ruttu!

Laskesuustamise koondise treener Indrek Tobreluts lubas, et enne vuntse maha ei aja, kui hoolealused pole MK-sarjas punkte teeninud. "Loodetavasti ei pea sellega kevadeni ootama," sõnas Tobreluts.

Maailma karikasari algab juba sel pühapäeval segateatesõitudega Östersundis. Tavalises segateatesõidus esindavad Eestit Johanna Talihärm, Kadri Lehtla, Kauri Kõiv ja Roland Lessing. Uudses single mixed relay formaadis lähevad joonele Regina Oja ja Rene Zahkna.

Delfi uuris USA-s harjutavalt Talihärmilt ja Zahknalt ettevalmistuse, eesmärkide ja tervise kohta. Muuhulgas küsisime ka elevust tekitanud Tobrelutsu vuntside kohta.





"Ma tahaks väga loota, et nendest saaks ruttu lahti, sest olin üsna šokis, kui ma neid alguses nägin," lausus naerev Talihärm. "Aga eks me näe. Pühapäeval veel traditsioonilises mõttes MK-punkte ei jagata, eks siis peab vähemalt kolmapäevani ootama."





"Kahe otsaga asi - ühtpidi tahaks näha, kuidas tal see asi kasvab. Kust see piir ette tuleb, kas peab lõpuks ikkagi käega lööma," muigas Zahkna, kes seadis eesmärgiks hooaja jooksul neljal korral MK-punktidele jõuda. "Reaalne võimalus on see, et võib kohe esimesel MK-etapil see juhtuda, terve meeste koondis on valmis. Võib ükskõik kellelt see punkt ära tulla."