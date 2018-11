FOTOD JA VIDEO | Eesti koondise ettevalmistuses suuri muutusi teinud Tobreluts: mul endal on ka püss voodi kõrval valmis

Varem oli Tobreluts lasketreeneri rollis, nüüd on tal vastutusrikkam positsioon. „Siiani vaatasin, kuidas maal valmis, ma ei sekkunud protsessi, nüüd saan ise ka mõne triibu sisse tõmmata,” kõneles ta tänasel hooajaeelsel pressikonverentsil. „Viimased kaks aastat oli koondise juures välisspetsialist ja loomulikult tuleb lasta tal teha oma tööd. Vastasel korral poleks mõtet seda käiku teha, kui kõik kõrvalt hakkavad õpetama. Uus olümpiatsükkel on algamas, siis paljud riigid, sealhulgas ka Eesti, on teinud muutusi. Kuna alaliidu sees on peale olümpiat alati natuke keerulisem, siis oleme proovinud niiöelda oma jõududega hakkama saada. Väljastpoolt treeneri sissetoomine tähendaks kordades suuremaid ettevalmistuskulusid.”

Kas ja kui palju oled seniseid ettevalmistuskavasid muutunud? „Muutused on olnud suured selles suhtes, et vaadates viimast kahte aastat tagasi, tekkis mul mõtteid, mida peaks muutma, et saada paremaks. Garantiisid ei ole, kevadel saab näha, kas tegime häid otsuseid või valesid. Igal juhul kui tahame muutust, siis peame muutma midagi. Eelkõige on treeningud muutunud intensiivsemaks ja sellist erialase jõu vastupidavust arendavaid treeninguid oleme teinud rohkem. Need on põhiasjad, millele oleme keskendunud. Loodame, et tänu sellele see kaotusprotsent maailma parimatele väheneks.”