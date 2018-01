Ermits: võiks märkidele pihta saada ka ühe kepiga tiiru sõites

Laskesuusatamise MK-etapil Oberhofis laupäeval sõidetud meeste 12,5 km pikkuses jälitussõidus teenis Kalev Ermits punkte, kui teenis 35. koha.

"Selle üle on küll hea meel, et punkti sain, aga võistlus oli kehvake. Algus ei saanud sõitu käima, mingi väsimus on sees. Viimases tiirus suutsin õnneks nulli lasta," rääkis Ermits ERR-ile.

Laskmise kohta kommenteeris ta: "Enne teist tiiru sõitsin jalad laiali ja murdsin kepi. Läksin ühe kepiga tiiru ja see ajas mõtteid teisele lainele. Üldiselt peaks ikka pihta saama ka siis, kui ühe kepiga tiiru tuled."