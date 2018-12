Eesti laskesuusatamise selle hooaja ainsad MK-sarja punktid on Kalev Ermitsa arvel. Nové Městos oli ta sprindis 25. ja jälitussõidus 33. Oma karjääri parimani – jälitussõidu 45. koht – on küündinud Regina Oja. Ülejäänud eestlased on pidanud peamiselt võitlusi iseendaga, kuid tulemustes tähendab see tagumisse poolde kuulumist.