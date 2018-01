Eesti laskesuusatajatel jäi EMi medalivõidust vajaka vaid 15 sekundit

Itaalias Ridnaun-Val Ridannas toimuvatel laskesuusatamise lahtistel Euroopa meistrivõistlustel saavutasid Regina Oja ja Rene Zahkna paarissegateates neljanda koha (+24,1; 0+8). Euroopa meistriteks krooniti Norra duo Thekla Brun-Lie ja Vetle Sjaastad Christiansen (35.39,6; 0+6).

Avavahetuses rajale läinud Oja kasutas kahe lasketiiru peale ühe varupadruni ning andis vahetuse Zahknale üle neljandana, vahe liider Prantsusmaaga 18,7 sekundit. Zahkna võttis tiirudes abiks kolm varupadrunit, vahetuse andis ta tagasi Ojale 6. kohalt, vahe prantslastega 19,6 sekundit.

Kolmandas vahetuses võttis Oja abiks jällegi vaid ühe varupadruni ning tõstis Eesti koha võrra, viiendaks. Vahe liider Prantsusmaaga 26,8 sekundit.

Viimases vahetuses võttis Zahkna abiks küll kolm varupadrunit, kuid suutis Eesti tõsta taas neljandale positsioonile. Euroopa meistriks tulnud norralastele jäädi alla vaid 24,1 sekundiga. EM-i hõbeda said prantslased (+8,6 sek) ja pronksi ameeriklased (+9,1 sek).

“Tänase tulemusega võib igati rahule jääda, tegime oma ära,” lausus Regina Oja vahetult pärast võistlust. “Laskesuusatamises räägitakse alati ka oleksitest, aga ma arvan, et sellele ei tasu keskenduda,” lisab neiu. Oja sõnul andis lasketiirudes täna palju ära teha. “Mõtlesin endamisi, et lihtsalt lase ja ära mõtle üle, sest riske tuleb võtta ja kõik on võimalik,” on eestlanna laskmisega rahul.

Oja sõnul õnnestus kõik ka suusarajal. “Meil olid täna ka ülihead suusad, määrdemehed ja kogu tiim olid super ning suusk aitas kindlasti tänasele heale tulemusele kaasa,” lausus Oja. “Rene tegi samuti väga hea esituse! Teadsin, et kõik oleneb viimasest tiirust, aga ta tegutses seal kiirelt ja täpselt. Kuna suusk oli hea, siis olin kindel, et suusarajal suudab ta positsiooni lõpuni hoida. Euroopa meistrivõistluste neljas koht on ikka ülivinge!” kirjeldab neiu.

Eesti seljataga lõpetasid Venemaa, Austria, Rootsi, Kanada jt.