Laskesuusatamise MK-sari on jõudnud Lõuna-Saksamaale Ruhpoldingisse, kus esimese võistlusena on kavas meeste 4x7,5 kilomeetri teatesõit. Eesti stardib kell 15.30 algaval võistlusel oma parimas koosseisus.

Meie neliku moodustavad nimelt kaks kogenumat - Kauri Kõiv ja Roland Lessing - ning kaks nooremat - Rene Zahkna ja Kalev Ermits - meest. Starditakse järjekorras Zahkna, Lessing, Ermits ja Kõiv.

Koondisi on stardis 25, Eesti võistleb numbri all 15. Favoriidid on Prantsusmaa (1), Venemaa (2), Saksamaa (3) ja Norra (9).

Homme on samal ajal kavas naiste teatesõit.