Eesti laskesuusanaiskonna 7. kohale tõstnud Talihärm: rajal oli toetust tunda igal hetkel

Kolmandas vahetuses rajale läinud Johanna Talihärm näitas suusarajal head minekut. “Ruhpoldingu võistlusrada on väga kiire, mistõttu on ülimalt oluline, et esimesel ringil endale liiga ei teeks. See on paras täppisteadus,” analüüsis Talihärm alaliidu kodulehel.

“Rajal oli toetust tunda aga igal hetkel, viimasel ringil jooksis Marek Sander minuga pool tõusu kaasa,” muheles Talihärm ja kiitis hooldetiimi head tööd. “Kohal oli ka väga palju Eesti fänne ja kokku üle 22 000 pealtvaataja, seega ei teki hetkekski tunnet, et oled rajal üksi,” lisas ta.

Kokkuvõttes jääb Talihärm Eesti naiskonna esitusega igati rahule. “Ma arvan, et kolmanda vahetuse lõpus seitsmendal positsioonil olla on päris hea tulemus. Ei olnud küll täiesti ideaalne päev, kuid positiivne emotsioon igati,” lisas ta.