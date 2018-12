Eesti laskesuusaliit: Postimehe sporditoimetusse lahkunud peasekretäri enne kevadet ei asendata

“Kuna kõik suuremad projektid said hooaja alguseks valmis ning sportlaste ettevalmistused on lõppenud, siis otsustasime, et ei hakka kiirustades uut peasekretäri valima. Uuel inimesel oleks hetkel väga keeruline hüpata täistuuridel liikuva rongi peale, oluliselt lihtsam on seda teha uue hooaja alguses. Seetõttu võtsime vastu otsuse, et peasekretäri ametikoha ülesanded jagatakse nelja kuu jooksul pikaaegse juhatuse liikme Aivar Nigoli, minu ja juhatuse liikme Heiki Kanistiku vahel,” lausus Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Assar Jõepera pressiteates.

“On hea tõdeda, et juhatusse kuuluvad tegusad ja ala armastavad inimesed, kes ei kõhkle pakkumast oma abi ka föderatsiooni igapäevatööks,” lisas ta.

Föderatsiooni pikaaegne president ja tänane juhatuse liige Aivar Nigol on igati valmis föderatsiooni asjades kaasa lööma. “Pean õigeks, et oleme otsustanud lükata peasekretäri valimise kevadesse. Meie eesmärk on leida Eesti ühele oluliseimale talispordiadiala föderatsioonile tugev tegevjuht ning see on otsus, mida ei saa kiirustades teha. Kuna võistlushooaeg on käima läinud ja meie treenerid teevad väga head tööd nii koondiste kui ka klubide tasemel, siis hetkel on föderatsioonil pigem toetav roll ning olen üheskoos Assari ja Heikiga igati valmis õla alla panema,” lausus Nigol, kes ühtlasi on veebruari lõpus Otepääl toimuva IBU karikasarja etapi korralduskomitee esimees.

“Koondise ettevalmistused on tehtud ja hooaeg käima lükatud. Nüüd ootab ees järgmine suur väljakutse, milleks on rahvusvahelise võistluse edukas korraldamine.”