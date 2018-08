Eesti laskesuusakoondise armupaar jagas oma igapäevast rutiini

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) portreteerib oma kodulehel Eesti koondise liiget Regina Oja, kes räägib koos fotodega oma ühest päevast Otepääl.

Oja naasis värskelt enam kui kahe nädala pikkusest laagrist Kesk-Euroopas kuuma Otepääle. "Täna oli 33 kraadi ja päike paistis!" imestas 22-aastane laskesuusaneiu.

Õnneks ei oota Oja ees kõige raskem treeningnädal. Laagris sai koormusi kasvatatud, mistõttu sai kodumaal nädala pisut kergemalt võtta. "Sel nädalal on treeningtunde vaid üheksa, iga päev on üks trenn. Olen õnnelik, et ei pea rohkem tegema, sest sellise ilmaga on see väga raske. Eestis on päris niiske, nii et kuumust on tunda."

Päev algas Oja jaoks söögitegemisega. "Ärkasin varakult nagu tavaliselt ja tegin hommikusöögi, kõigepealt aga kohvi ja teed. Küsisin oma poiss-sõbralt Kalev Ermitsalt, mida ta süüa soovib: ta tahab alati pannkooke, nii et tegin pannkooke moosiga. Enne treeningut vaatasin veel pisut televiisorit."

Treeninguga alustas Oja pigem varakult, et kuumuse kõrghetke vältida. "Ilm on siin lausa troopiline, see on pöörane. Eelmisel nädalal oli Ruhpoldingis soe, aga mägede vahel ei tunneta seda nii nagu Eestis. Arvan, et Ruhpolding on mu lemmikkoht!"