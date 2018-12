Dopingukahtlusega Venemaa tipplaskesuusataja teatas karjääri lõpetamisest

"Olen teinud väga tõsise otsuse lõpetada oma professionaalne karjäär," ütles Šipulin, kes võitis ka 2010. aasta Vancouveri olümpialt teatesõidu pronksi.

"Põhjuseid on mitmed, aga peamine on see, et meid ei kutsutud 2018. aasta olümpiale," viitas Šipulin rahvusvahelise olümpiakomitee otsusele jätta kogu Venemaa koondis Pyeongchangi mängudelt eemale.

Lõuna-Koreas toimunud taliolümpiale lubati ROK-i poolt vaid puhta minevikuga ja ilma dopingukahtluseta Venemaa sportlased. Šipulin nende hulgas ei olnud.

Vähem kui kaks nädalat tagasi külastas Austria politsei Venemaa laskesuusakoondist Hochfilzeni MK-etapi ajal seoses dopingupattudega, mis olevat aset leidnud samas kohas aasta tagasi. Rahvusvaheline laskesuusaliit IBU teatas hiljem, et 2017. aasta maailmameistrivõistlustega seoses on uurimise all viis Venemaa laskesuusaametnikku ja viis sportlast. Uudisteagentuuri TASS andmetel on üks neist Šipulin, kuid ka Aleksei Volkov, Irina Starõhh ja Jevgeni Garanitšev ning treener Aleksander Kasperovitš, arstid ja massöörid Artjom Krõntsilov, Aleksander Seljavkin, Jevgeni Šutov ja Dmitri Topõtšankov.

2017. aasta MM-il tuli Venemaa teatekullale koosseisus Volkov, Maksim Tsvetov, Anton Babikov ja Šipulin. Pronksmedali tõid segateatesõidus Šipulin, Olga Podšufarova, Tatjana Akimova ja Aleksander Loginov.