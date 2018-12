Bö ülekaaluka võidu järel: sain Fourcade`i vastu täismaja

"See oli suurepärane võistlus. Tore oli lõpuks täismaja saada, eriti võitluses Martin Fourcade`iga," sõnas Bö naerdes, vahendab Norra rahvusringhääling NRK.

Norralane lisas, et jääb oma hetkevormiga ülimalt rahule. "Raske öelda, kas ma olengi kunagi varem nii heas vormis olnud. Suusatan alati kiiresti, kuid kui lasen kümnest kümme annab see täiendava eelise. Kui kaks head asja kokku panna, siis on selge, et tuleb hea võistlus," jätkas Bö.

25-aastane Bö edestas 10 km sprindis venelast Aleksander Loginovi 21 sekundiga. Kolmanda koha saanud rootslane Martin Ponsiluoma jäi juba 54 sekundi kaugusele. Eile tegi hea sõidu ka Kalev Ermits, kes lõpetas 25. kohal ja tõi eestlastele hooaja esimesed MK-punktid.

Bö juhib MK-sarja 308 punktiga, eile 43. kohaga piirdunud Fourcade on 191 silmaga alles viies.