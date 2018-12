BLOGI | Eesti meeslaskesuusatajad põrusid tavadistantsil armutult, MK-sarja alustas võiduga Fourcade

Kõigi kolme kohad jäid pehmelt öeldes tagasihoidlikuks.

Meie parimana sai Remmelg 86. koha. Tiirudes tuli kolm eksimust, kaotus võitjale 6.39,5. Zahkna sai 89. (+7.02,2) ja Ermits 94. koha (8.03,0). Tiirudes tegid nad vastavalt viis ja seitse eksimust.

Võitis prantslaste kuulsus Martin Fourcade, kes lasi puhtalt ja edestas finišis 4,2 sekundiga sakslast Johannes Kühni. Kolmas oli samuti puhtalt lasknud austerlane Simon Eder (+19,7).

Laskesuusatamise MK-etapp

Martin Fourcade võidab MK-hooaja esimese individuaalvõistluse ja seda 4,2 sekundiga sakslase Johannes Kühni ees.

Eestlaste kohad neljanda tiiru järel - 78. Remmelg, 90. Zahkna ja 94. Ermits.

Remmelg jättis viimases tiirus ühe märgi ülesse, kokku temal trahviminuteid kolm.

Neljandas tiirus tõusis Fourcade liidriks, Schempp korra vääratas ja langes kuuendaks.

Meie meeste kohad kolme tiiru järel - 76. Remmelg, 82. Ermits ja 90. Zahkna. Remmelg lasi ka kolmanda tiiru puhtalt.

Kolme tiiru järel on endiselt liider Schempp. Samuti puhaste paberitega jätkav Martin Fourcade on tõusnud teiseks, vahe 17,9 sekundit.

Eestlaste kohad teise tiiru järel - 58. Ermits, 86. Remmelg ja 89. Zahkna. Teise tiiru lasi Remmelg puhtalt, aga kaks trahvi esimesest tiirust on all.

Teise tiiru järel juhib võistlust sakslane Simon Schempp. Boe tegi tiirus ühe möödalasu ja on langenud seitsmendaks, kaotust liidrile siiski vaid 21,8 sekundit. Norralane on rajal olnud väga kiire.

Kalev Ermits ETV-le: "Täna läks vussi kõik, mis vussi minna sai. Alustasin liiga reipalt. Jõuvarud kadusid raja keskel täiesti ära. Sellisest seisust oli keeruline lasta. Loodan, et see oli mu hooaja kõige kehvem võistlus. Viimases püstitiirus oli kere nii pehme, et lihtsalt ei jõudnud [püssi] hoida - lohakad lasud, päris õudne, nagu oleks ajas kümme aastat tagasi läinud. Aga ei ole midagi hullu, trennides olen pihta saanud küll. Tuleb homme uuesti kaine peaga üritama minna."

Eestlaste kohad esimese tiiru järel - 60. Ermits, 90. Zahkna, 100. Remmelg.

Esimese tiiru järel juhib norralane Johannes Thingnes Boe. Puhaste paberitega läbis tiiru 57 meest.

Remmelg esimeses tiirus kohe kaks mööda. Meie meestega on siis asjad selged, täna midagi helget ei tule.

Zahkna sai teises tiirus ühe möödalasu juurde, kokku eksimusi kolm. Teise tiiru järel kohaks hetkel 66.

Zahkna ja Remmelg mõlemad tiirus.

Ermits finišis, hetke liidrile allajäämist 7.58,8. Tiirudes jäi ülesse 7 märki. Finišisse tuli Ermits miskiprast ühe suusakepiga.

Remmelg on ka rajal.

Zahkna võttis esimesest tiirust kaks trahviminutit. Ei tõota head.

Ermitsal jääb täna ülesse tervelt 7 märki...

Rene Zahkna on samuti rajal ja õige pea saame esimesest tiirust vaheaja.

Kolmandas tiirus Ermitsale kaks trahvi juurde ja nüüd on selge, et head tulemust täna välja ei võlu.

Kahe tiiru järel praegu liider rootslane Jesper Nelin, Ermits kaotab 2.11,6. Sõidukiirus on olnud täitsa korralik.

Ermits võttis ka teisest tiirust ühe trahvi.

Enamus mehi läbib esimese tiiru puhtalt. Tundub, et laskmiseks on olud head.

Tiirust välja sõites Ermits liidrist Erik Lesserist maas 1.13,3.

Ja tuleb kahjuks kohe üks eksimus.

Ermits on esimeses tiirus.

Ermits on 3,4km pealt läbi tulnud kuuenda vaheajaga. Kaotust liidrile 11,2 sekundit.

Võistlejatel tuleb siis lisaks 20km suusarajale läbida ka neli tiiru. Iga möödalask on ajale üks minut otsa. Ermits on juba startinud.

Meeste võistlus läks käima!

Meie aja järgi algusega kell 15.15 on täna kavas ka naiste 15km distants. Meil rajal Grete Gaim, Regina Oja ja Tuuli Tomingas.

Laskesuusa MK-hooaja esimene individuaaldistants saab õige pea lähte. Kalev Ermits läheb rajale numbri all 13, Rene Zahkna numbri all 75 ja Martin Remmelg numbri all 101. Startijaid on 111.

