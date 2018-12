BLOGI | Eesti laskesuusatajad ebaõnnestusid ka sprindivõistlusel, Ermits meie parimana seitsmendas kümnes

Laskesuusatamine. Pokljuka MK-etapi meeste sprint

Lätlane Rastorgujevs hoidis Balti lippu kõrgel ja sai 16. koha. Lõppseis TOP30:

Eesti parimana oli kolm trahvi saanud Kalev Ermits 64. (+2.08), kaks möödalasku teinud Rene Zahkna oli 73. (+2.19). Martin Remmelg piirdus kahe trahviga alles 105. kohaga (3.59).

Ka Ermits ei pääse jälitussõitu, langes juba 61. kohale.

Remmelg sai teises tiirus kaks trahvi ning on alles 103. kohal (+2.50).

Ermits on langenud 59. kohale...

Tänane esikolmik on selgunud: 1. Johannes Thingnes Bö, 2. Antonin Guigonnat (+16,1), 3. Aleksander Loginov (+16,4).

Ermits on finišis langenud 57. kohale., Zahkna 63.

Martin Remmelg laseb avatiirus puhtalt ja on 64. kohal (+57). Sõidukiirus jätab kõvasti soovida.

Teise tiiru järel, kui selle on läbinud 82 meest, on Ermits 60. ja Zahkna 62. kohal. Väga keeruline on loota, et nad jälitussõitu pääsevad.

Rene Zahkna lõpetas ja on hetkel 53. (+2.19), Ermits on 49. (+2.08).

Finišis püsib esikolmik muutumatuna: 1. Johannes Thingnes Bö, 2. Antonin Guigonnat (+16,1), 3. Aleksander Loginov (+16,4).

Zahkna oli teises tiirus täpne ning on 52. kohal (+1.55). Ermits 50. (+1.52).

Ermits (+2.08) on langenud finišis 41. kohale.

Prantslane Antonin Guigonnat on finišis teine (+16,1), Loginov kolmas (+16,4).

Täpselt lasknud venelane Aleksander Loginov on teise laskmise järel teisel kohal. Lätlane Rastorgujevs on kukkunud finišis 11. kohal.

Johannes Thingnes Bö on finišis uus liider. Tema vend Bö on hetkel teine (+33).

Rene Zahkna (nr 59) saab avatiirust kaks trahvi ja on alles 55. kohal.

Tarjei Bö tõuseb finišis uueks liidriks.

Ermits lõpetab ja on hetkel 18. kohal (+1.33).

Johannes Thingnes Bö eksib teises tiirus korra, kuid läheb ikkagi liidriks. Vahe Ederiga juba 21 sekundit.

Lätlane Andrejs Rastorgujevs laseb ka teises tiirus puhtalt ning on kolmas! Eder edestab teda 13,6 ja Tarjei Bö 4,7 sekundiga.

Teise tiiru järel on hetkel liider Simon Eder. Martin Fourcade on seitsmes (+33).

Ermits eksib teises tiirus kaks korra ning on 18. kohal (+1.16).

Johannes Thingnes Bö tõuseb esimese tiiru järel liidriks.

Tarjei Bö on esimese tiiru järel hetkel liider.

Ermits eksib esimeses tiirus viimasel lasul ja üks märk jääb üles. Eestlane on tiiru järel 13. kohal.

Martin Fourcade (nr 7) saab esimeses tiirus ühe trahvi.

Esimene eestlane, Kalev Ermits (nr 17) on rajal.

Võistlus on alanud.

Kohe algab meeste 10 km sprindivõistlus (kell 15.15). Stardis on ka kolm eestlast - stardinumbri all 17 läheb rajale mulluse hooaja Eesti parim meeslaskesuusataja Kalev Ermits, Rene Zahkna saab lähte 59-ndana ja Martin Remmelg 105-ndana.

Tere, talispordisõbrad!