Björndalen teeb koos abikaasa Darja Domratševaga tagasitulekuvõistluse

Björndalen ja Domratševa osalevad 29. detsembril traditsioonilisel laskesuuatamise jõuluvõistlusel, kust võtavad osa maailma tipud.

Võistlus toimub Saksamaa kõrgliiga klubi Gelsenkirchen Schalke kodustaadionil, kuhu oodatakse 50 000 pealtvaatajat.

"Me kavatseme võistlusest osa võtta, kuid ma pole enam ammu treeninud. Seega on tähtis, et kindel treeningplaan saaks paika pandud," sõnas 44-aastane Björndalen väljaandele NRK.

Björndaleni valgevenelannast abikaasa Darja Domratševa teatas tänavu juunis oma karjääri lõpetamisest. 32-aastane Domratševa võitis karjääri jooksul kaheksa maailmameistritiitlit ja neli olümpiakulda.