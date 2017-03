Norra laskesuusatamise legend Ole Einar Björndalen ütles pärast järgmise aasta olümpiapaigas Pyeongchangis toimunud MK-etappi, et Lõuna-Koreas oli ääretult veider võistelda, sest seal oli sama vaikne kui tema kodupaigas Simostrandas.

"See oli jubedalt vaikne. Midagi ei juhtunud. Isegi Simostranda klubide meistrivõistlustel on raskem lasta," sõnas 43-aastane Björndalen Pyeongchangis võistlemise kohta, kirjutab NRK.

Björndaleni sõnul oli kontrast kaks nädalat tagasi peetud Hochfilzeni etapiga meeletu, sest kui Pyeongchangis olid raja ääres üksikud inimesed, siis Austrias jälgis võistlusi 22 000 pealtvaatajat.

"Nüüd on aeg tagasi kodupaika Simostrandasse treenima minna. See on sama vaikne koht kui Lõuna-Korea," sõnas Björndalen naerulsui.