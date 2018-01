Björndalen: olen väga pettunud, eesmärk oli olümpial medal võita

Kõigi aegade edukaim talisportlane, koguni 13 olümpiamedalit võitnud Norra laskesuusataja Ole Einar Björndalen tunnistas, et lootis kuni viimase hetkeni pääseda Pyeongchangi olümpiakoondisse.

Norra Olümpiakomitee teatas täna, et seitsmel taliolümpial järjest võistelnud 43-aastane Björndalen Lõuna-Koreasse ei sõida.

"Ausalt öeldes olen väga pettunud. Minu eesmärgiks oli pääs olümpiale ja seal medali võitmine. Paraku jääb see ära," sõnas Björndalen Norra meediale.

"Otsus on selline nagu ta on, aga ma tõesti usun siiani, et ma suudaks olümpial medali võita. Seetõttu ongi eriti kahju. Olümpiani on ligi kuu aega ja ma võiks vabalt tippvormi jõuda. Motivatsioonipuudust pole mul kunagi olnud," märkis legendaarne laskesuusataja.

Björndalen on olümpiamängudelt võitnud kaheksa kuldmedalit, neli hõbedat ja ühe pronksi.