Björndalen kiitis Bö`d: see on hämmastav, mida ta korda saadab

"Ta (Bö) on isegi kahe möödalasuga poodiumil. See on hämmastav, mida ta korda saadab. Ta teeb hetkel laskesuusatamise ajaloo võimsamaid etteasteid," jagas Björndalen Bö`le kiidusõnu, vahendab NRK.

Björndalen võitis nii 2004/05 kui 2006/07 hooajal 12 MK-etappi, kuid Bö on jõudnud juba hooaja keskpaigaks sellest saavutusest vaid ühe võidu kaugusele.

"Ma olen absoluutselt kindel, et ta ületab minu etapivõitude arvu. Ma arvan, et ta saab ka Fourcade`i saavutusest jagu. Usun, et ta on võimeline võitma tänavu 14-19 etappi," lisas Björndalen.

Hetkel on laskesuusatamise rekord hooajast 2016/2017 Martin Fourcade`i nimel 14 etapivõiduga.