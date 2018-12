Austria politsei küsitles Venemaa laskesuusatajaid dopingureeglite rikkumise asjus

Venemaa laskesuusatamise liit täpsustas, et nende sportlasi intervjueerisid politseinikud, sest nad kahtlustavad, et eelmisel aastal toimunud Hochfilzeni MK-etapi ajal tarvitati dopingut. Organisatsioon lisas, et vaatamata uurimisele kavatsevad venelased edasi võistelda rahvusvahelistes sarjades.

"Politsei esindajad küsitlesid mitmeid Venemaa sportlasi ja spetsialiste," seisis venelaste avalduses. "Saatkonna töötajad aitavad igal võimalikul viisil laskesuusatajaid ja spetsialiste."

Eelmisel kuul avaldas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit IBU, et nelja Venemaa sportlast süüdistati dopingu tarvitamises. Sportlased mõisteti süüdi proovide põhjal, mis võeti aastatel 2012-2015.