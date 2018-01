Alaliit loodab OM-ile saata kaks Eesti naislaskesuusatajat

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär ja rahvusvahelise laskesuusatamise liidu tehnilise komitee liige Kristjan Oja rääkis ERR-ile antud telefoniintervjuus, et kahe Eesti naislaskesuusataja pääsemine PyeongChangi taliolümpiale on jätkuvalt võimalik.

Kui Eesti meeslaskesuusatajad on PyeongChangi olümpiamängudele lunastanud viis pääset, peavad eestlannad IBU olümpiakohtadeta riikide sportlaste kvalifikatsioonipunktide tabelis mahtuma kuue parema sekka. Johanna Talihärm on hetkel neljandal kohal, Tuuli Tomingas ja Regina Oja kuuendal-seitsmendal positsioonil, kirjutab ERR Sport.

"Tänane seis on meile suhteliselt positiivne," kinnitas Kristjan Oja. “Nagu teada, on kokku kuus wild card'i, üks riik võib saada maksimaalselt kaks kohta. Üks tüdruk ehk Johanna on sees ja kaks on täpselt piiri peal. Loodame, et kaalukauss mängib nädala pärast Anterselvas meie kasuks.“