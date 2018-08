Ajaleht: dopingukahtlustuse saanud Vene laskesuusatajatest kaks on olümpiavõitjad

Gunnar Leheste reporter RUS

Jevgeni Ustjugov Foto: Sputnik/Scanpix

Rahvusvaheline Laskesuusatamise Föderatsioon (IBU) teatas neljapäeval, et neli Venemaa laskesuusatajat on toime pannud antidopingureeglite rikkumise. Kuigi alaliit nimesid ei avalikusta, on nendeks ajalehe Sport-Express andmetel Jevgeni Ustjugov, Svetlana Sleptsova, Aleksandr Tšernõšev ja Aleksandr Petšenkin.