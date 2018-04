40-aastane Lessing plaanib karjääri jätkata veel vähemalt ühe aasta

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon valis aasta parimaks meessportlasteks Kalev Ermitsa ja naissportlaseks Johanna Talihärma. 40-aastane Roland Lessing andis teada, et plaanib jätkata karjääri veel vähemalt ühe aasta.

"Laiapõhjalist otsust ei ole veel teinud, aga on väike visioon, et äkki järgmine aasta on Euroopa meistrivõistlused Minskis, millele järgneb IBU karikaetapp Otepääl, millele järgnevad maailmameistrivõistlused Östersundis," rääkis Lessing ERR-ile jätkamisplaanide kohta, vahendab ERR Sport.

"Otsus on selline, et vaatab, mis saab. Suure tõenäosusega üritan pääseda starti EM-il. Sealt sõltub kõik edasi, arvatavasti ka IBU Cupil, kui ei jää ette hetke parematele sportlastele ja kuna EM-ile pääseb oma rahakoti pealt ja starti pääsevad kuus sportlast, siis on võimalik sinna kohale minna," lisas Lessing.