33. koha saanud Ermits jäi laskmisega rahule, suusarajal oli "paras kannatamine"

Prantsusmaal toimuval laskesuusatamise MK-etapil tänases jälitussõidus 33. koha saanud Kalev Ermits langes küll stardikohaga võrreldes 19 kohta, kuid jäi oma etteastega enam-vähem rahule.

"Kaks eksimust mees mehe vastases võitluses on minu jaoks kindlasti ok ja olen rahul. Viimasesse tiiru tulles teadsin, et nüüd tuleb nulliga lasta, muidu on ka punktikoht läinud. Nii olekski olnud, kui seda nulli poleks tulnud," rääkis teises ja kolmandas tiirus ühe märgi püsti jätnud Ermits Biathlon.ee lehele.

Suusakiirust kommenteerides lausus aga Ermits: "Rajal ei läinud nii hästi nagu eile. Ei olnud nii head energiat endal ja suusk ei olnud ka täna nii hea. Paras kannatamine oli. Esimene ring oli okei, aga siis hakkas lund sadama ja suusk oligi kinni. Edasi läks järjest raskemaks."

Treener Indrek Tobreluts: "Kalev tegutses tiirudes hästi, nuriseda siin ei saa. 90% tabavust on maailma tippklass ja selle taha küll täna midagi ei jäänud. Lamades oli lask ikka väga lähedal ja püstitiiru möödalask ka üsna napp. Aga samas ei maksa see midagi, loeb see, mis alla tuli."

Ermits kaotas stardist finišini esikohta hoidnud norralasele Johannes Thingnes Böle 3 minutit ja 31,5 sekundit. Teiseks tuli kodupubliku ees kaks trahviringi sõitnud Martin Fourcade (+1.01,4), kolmandaks tuli venelane Anton Šipulin (1; +1.10,5), kes alistas tulises finišiduellis koondisekaaslase Aleksander Loginovi (1; +1.10,7).