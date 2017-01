Rohkem kui 170 laskesuusatajat on allkirjastanud rahvusvahelisele alaliidule (IBU) dopinguteemalise petitsiooni, milles nõutakse keelatud ainetega patustanud sportlastele ja neid esindavatele alaliitudele karmimaid sanktsioone.

Teiste seas viskasid Ruhpoldingus paberile allkirjad alla ka Eesti koondislased. Eestlaste signatuurid kogus kokku Kauri Kõiv.

"Martin Fourcade tõi paberi meile boksi. Mina olin sel teemal enne ameeriklaste esindaja Lowell Bailey'ga rääkinud. Esimene selleteemaline koosolek toimus juba eelmisel etapil Oberhofis, aga meie jõudsime sinna natuke hiljem," rääkis Kõiv.

Kõivu sõnul oli petitsioonis kolm peamist punkti. Ühes neist nõutakse dopingupatuse sportlase riikliku alaliidu karistamist senise 20 000 euro asemel 100 000 euroga. Tšehhi meedia teatel arvavad allakirjutanud, et vähendada tuleks ka dopinguga määritud riikide sportlaste kvooti ehk starti lubatud sportlaste arvu.

Laskesuusatajate petitsiooni aluseks on 9. detsembril avalikustatud McLareni dopinguraporti teine osa, milles kirjutati, et aastatel 2011-2015 manipuleeriti rohkem kui 1000 Venemaa sportlase dopinguproovidega. WADA teatas IBU palvel, et nende teada on asjasse segatud ka 31 Venemaa laskesuusatajat. Seni on neist karistatud vaid kahte: karjääri juba lõpetanud Jana Romanovat ja Olga Viluhhinat. 29 sportlase juhtumit veel uuritakse.

Raporti tagajärjel võttis IBU Venemaalt ära Tjumeni MK-etapi ja Ostrovi juunioride maailmameistrivõistlused. Järgmine dopinguteemaline koosolek toimub IBU-s eeloleval nädalavahetusel Itaalias Anterselvas.