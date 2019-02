14. kohaga üllatanud Tuuli Tomingas: alates suvest on areng olnud lihtsalt uskumatu!

"See, mis seisus ma olin suvel, ning nüüd – see areng on olnud lihtsalt uskumatu," sõnab 24-aastane eestlanna naerulsui Biathlon.ee-le. Lamadestiirus ühel lasul eksinud, kuid püstitiirust puhaste paberitega pääsenud Tomingas näitas suusarajal väga head kiirust.

"Mul olid väga head suusad ja määrdemehed tegid tõesti super tööd," kiidab Tomingas hooldemeeskonda. “Viimasel ringil aitas mind aga küll ainult sisemine jõud ja tahe edasi,” lisab neiu, et lõpus tuli hambad ristis pingutada.

Kuidas kommenteerib eestlanna aga lasketiire? "Lamadestiirus ma ei teagi, kuhu see trahv läks," räägib ta. "Püstitiirus tundsin aga kohe, et mul on hea ja kindel asend."

MK-punktidele sõitsid ennast eile ka 29. positsioonil lõpetanud Johanna Talihärm ja 37. koha teeninud Regina Oja.

"See on küll ülilahe, et olime kõik kolmekesi punktidel. Mul on selle üle lihtsalt nii hea meel," lausub Tomingas. "Kõik räägivad, et siin Ameerikas on tase nõrgem, kuid kui vaadata, siis kõik top 50 tüdrukud on täpselt samad, kes teistelgi etappidel, seega ei ütleks, et see tase siin kehv on."