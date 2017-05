Voi herra Jumala!!

Niimoodi ekstaatiliselt karjus mõned aastad tagasi legendaarne Soome kommentaator Antero Mertaranta, kui soomlased MM-il kulla poole uljalt sammusid. Nüüd tuleb sama hüüda, soovitavalt apokalüptiliselt, sealjuures peast kinni haarata ja metsa poole joosta.

Parastada pole üldse ilus, aga kas ma enne MM-i mitte sellest ei kirjutanud, et soomlastel võib tulla probleeme või midagi sellist? Ja tuligi! Aga et kohe nii hullusti ...

Ja uskuge – see ei pruugi veel kõik olla, sest näiteks esmaspäeva õhtul tuleb vastamisi minna Tšehhimaaga, kes on väga hea. Ning ees ootab veel näiteks Kanada. Võib juhtuda, et soomlastest ei jää „märga plekki“ ka järele.

Midagi on seal mäda ja nagu ütleb vanasõna (vist Kadrina), et kala hakkab mädanema peast. Seega – laske peatreener lahti! See oleks vast kõige lihtsam, aga kas pärast seda hakkaksid mehed hoobilt sisukamat mängu näitama? Pigem mitte. Tuleb rahuneda, häbi unustada ja edasi panna. Mine tea, äkki soomlaste kapten Lasse Kukkonen nägi seda alandust ette, sest teda nähti pühapäeva hommikul Pariisi lennujaamas, käsi sidemes. Mees lendaski väidetavalt korraks Helsingisse, et sealsed arstid haiget saanud koha üle vaataksid.

Furoori tekitas see ajalooline võit kõvasti ja kommentaare sadas kõvasti, eriti just Soomes. Kõige tabavam väljend oli, et soomlased lasid – pardon my french – kogu mängu „perseljeesi“. Saate ikka sõnamängule pihta, eksole.

Prantsusmaa aga lisas sensatsiooniliste võitude ritta MM-idel veel ühe peatüki. Varem olid nad 2013. aasta 9. mail (!?) alistanud Venemaa ja aasta hiljem said nad karistusvisetega jagu Kanadast.

Nali naljaks, aga ega prantslastel ei sobinudki pühapäeval kaotada, olgu vastaseks kasvõi mulluse MM-i hõbe Soome, sest riigile valiti ikkagi uut presidenti.

Prantslased kohe oskavad ilusa asja veel südamlikumaks teha, sest pärast ajaloolist võitu tegi ühe kauneima žesti Pierre-Edouard Bellemare. Millegipärast tunnistati ta prantslaste mängu parimaks, aga ründaja arvates oli parim hoopis väravavaht Florian Hardy ja loovutas hinnalise auhinnakella hoopis talle. Aplaus!

Kui meie üks naabritest on praegu jõuliselt mutta tambitud, siis teisel on kõik imeline. Lätlased said teise võidu järjest ja on A-grupi liidrid, seda Venemaa ja Rootsi ees! Midagi on neil ka ometi hästi. Nii hoida!

Esmaspäeva, 8. mai mängud:

Saksamaa – Venemaa (17.15, Köln)

Valgevene – Kanada (17.15, Pariis)

USA – Rootsi (21.15, Köln)

Soome – Tšehhimaa (21.15, Pariis)