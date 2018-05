VIDEOD ja BLOGI | Tuline jäähoki MM-finaal lõppes karistusvisetega. Rootsi teist aastat järjest maailmameister

Šveits ei ole maailmameistriks tulnud. Finaalis on mängitud nüüd kolmel korral, kuid alati on kaotatud.

.@Trekronorse get it right back! Nyquist ties it up as #SWEvsSUI heads to the first intermission #IIHFWorlds pic.twitter.com/KloHx2tkr5 — IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2018

Rootsi - Šveits https://twitter.com/IIHFHockey/status/998312202166853632 Nino Niederreiter eksib. Kuldmedalid Rootsile!!!! Filip Forsberg viib Rootsi juhtima. Gaetan Haas eksib. Oliver Ekman-Larsson viigistab seisu. Mõlemalt poolt on visanud kolm meest ja mõlemal on üks tabamus. Enzo Corvi vise tõrjutakse. Šveitsi poolt eksib omakorda Kevin Fiala. Rootsi viskaja Mika Zibanejad eksib. Sven Andrighetto viib Šveitsi ette. Alusab Šveits. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998309064856735751 Lisaaeg läbi! Nüüd hakatakse sooritama karistusviskeid! Kaks sekundit enne normaalaja lõppu tabab Larssoni vise posti!! Nüüd on lõpule tiksumas ka lisaaeg. Võimalusi on olnud, kuid skoor püsib ikka muutumatuna. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998305538952835072 Lisaajast on pool mängitud. Seis on ikka 2:2! https://twitter.com/IIHFHockey/status/998303324716847105 Lisaaeg algab Rootsi domineerimisel. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998301767438712832 https://twitter.com/IIHFHockey/status/998298440890281986 Finaal läheb lisaajale! Rootsil suurepärane võimalus finaal enda kasuks kallutada, kuid olukord jääb kasutamata. 2.30 lõpuni. Seis on ikka 2:2. Praegu koidab lisaaeg. Šveits peab ka need kaks minutit vastu ning taas on koosseisud võrdsed. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998293091755986946 Josi saab järgmised kaks minutit kohe otsa. Josi hakkab karistuspingilt mängu tormama, kuid ta mängib litrit olukorras, kus ta on ühe jalaga veel pingil. See tähendab karistust. Šveits peab kaks minutit vastu. 13 minutit lõpuni. Rootsi saab kaks järgmist minutit mängida arvulist ülekaalu. Istuma saadetakse Roman Josi. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998289912658124803 Käib viimane kolmandik! Teine kolmandik lõppeb seisul 2:2! Mõlemad meeskonnad on sel kolmandikul saanud kahel korral mängida arvulises ülekaalus. Ühe korra karistasid mõlemad vastase ka ära. Vahepeal mängiti ka 4 v 4. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998283467795451904 https://twitter.com/IIHFHockey/status/998280421463871488 Sarnaselt Šveitsi avaväravale on Rootsil ka teisele tabamusele vastus olemas. 2:2 teeb seisuks Mika Zibanejad. Kui mängitud on 23.13, siis viib Timo Meier Švetsi 2:1 ette. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998274681063927809 Esimene kolmandik läbi! Seis 1:1! Avakolmandikul tegi Rootsi 13 ja Šveits 7 pealeviset. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998274170197864448 https://twitter.com/IIHFHockey/status/998274033731878912 Rootsi viigivärava autoriks on Gustav Nyquist. Mängitud 17.54. Rootsi viigistab kiirelt seisu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998273035776987136 Šveits läheb juhtima. Mängitud 16.38. Värava saab kirja Nino Diederreiter. Rootsil jääb ülekaal kasutamata. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998270970086526977 Tuleb ka kohtumise esimene karistus. Kaheks minutiks läheb istuma Šveitsi mängumees Niederreiter. https://twitter.com/IIHFHockey/status/998265996208205830 Kohtumine on kestnud seitse minutit. Seis on endiselt 0:0. Favoriit Rootsi on alustanud kindlalt. Eelnevalt oli ka Šveitsil üsnagi hea võimalus. Mäng on alanud tempokalt. Rootsil kohe kohtumise alguses suurepärane võimalus, kuid litter jääb sisuliselt tühja väravasse löömata. Litter pandi mängu!

