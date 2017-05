VIDEO: USA tõusis hoki MMil Läti kõrvale liidrikohta jagama

USA jäähokimeeskond teenis Pariisis ja Kölnis jätkuval MM-turniiril ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu, kui alistas kolmapäeval Itaalia meeskonna 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Pärast Saksamaale allajäämist Taanist ja Rootsist jagu saanud ameeriklaste väravad viskasid täna Brock Nelson, kes jõudis sihile kahel korral, ja Anders Lee.

USA-l on nüüd A-alagrupis koos mängu vähem pidanud Lätiga liidrina 9 punkti. Kolmandal kohal on Venemaa (8p) ja neljandal Rootsi (4p), kellel mõlemal on sarnaselt Lätile peetud kolm kohtumist.

B-grupis alistas Šveits täna punktita jätkava Valgevene samuti 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Väravani jõudsid Reto Schappi, Andres Ambuhl ja Cody Almond.

Šveits jagab 9 punktiga esikohta koos Kanadaga, kellel on mäng varuks. Norral on 6 ning Tšehhil ja Prantsusmaal võrdselt 5 punkti.

Täna õhtul mängivad veel Soome-Sloveenia ja Saksamaa-Slovakkia.

USA ja Itaalia mängu kokkuvõte:



Tabeliseisud: