VIDEO | Tugeva lõpuspurdi teinud USA alistas jäähoki MM-i pronksimängus Kanada

Taanis toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel võitis pronksmedali USA, kes alistas kolmanda koha mängus 4:1 Kanada.

USA asus kohtumist juhtima teisel kolmandikul, kui tabamuseni jõudis Chris Kreider (26.40). Kolmandiku lõpus suutis Kanada tänu Marc-Edouard Vlasici (38.06) tabamusele viigistada.

USA pani oma paremuse maksma kohtumise lõpus, kus visati kolm vastuseta väravat. Esmalt sai tabamuse kirja Nick Bonino (53.21), seejärel tegi skoori Anders Lee (57.45) ning lõpuks viskas Kreider (58.18) oma teise värava.

USA-le oli see hoki MM-idelt esimeseks medaliks pärast 2015. aasta pronksi. USA jäi aga esimest korda pärast 2014. aastat medalita. Vahepealsel ajal võideti kaks kuldmedalit ja üks hõbe.

